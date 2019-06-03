HABER

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 20:28 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde, hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün 16.30 sıralarında Milas-Selimiye karayolunda meydana geldi. Milas'tan Selimiye istikametine giden Muhammet Zeki Aydın'ın (58) idaresindeki 48 LG 057 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu konumunda bulunan Nurgul İnan'ın (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet Zeki Aydın ile 4 yaşındaki Nil Derin ise 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, Nurgul İnan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Niğde'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıNiğde'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıBursa'da gıda yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

İşte Başakşehir'in yeni hocası

İşte Başakşehir'in yeni hocası

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.