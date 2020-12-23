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  4. Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 3 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 3 yaralı

23.12.2020 16:24 | Son Güncelleme:
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 3 yaralı

Karabük’te sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı.

Karabük’te sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Eskipazar-Karabük Karayolu Hamzalar mevki’inde meydana geldi. Özcan Öner (51) idaresindeki Renault marka 78 SS 072 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç içinde bulunan Gülay Öner (46), Sadık Akpınar (72) ve Sanem Öner (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü Özcan Öner’in tedavisi ayakta tamamlanırken, diğer yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 3 yaralı

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