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Kontrolden çıkan insansız tren raydan çıkartılarak durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Avustralya'da kontrolden çıkan insansız yük treni raydan çıkartılarak muhtemel bir felaket önlendi - Olayda iki kişi yaralandı

MELBOURNE (AA) – Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin Devonport kentinde kontrolden çıkan insansız yük treni raydan çıkartılarak olası bir felaketin önüne geçildi.

Devrilen vagonlardan fırlayan parçalardan biri kadın iki kişi yaralandı.

Tazmanya polisinden yapılan açıklamaya göre, kontrolden çıkan ve durdurulamayan insansız yük treninin Devonport Limanı yakınlarında zorunlu olarak raydan çıkartılarak muhtemel bir felaketin önün geçildiği belirtildi.

Çimento yüklü trenin saatte yaklaşık 50 km hızla gittiğini belirten Polis Müfettişi Stuart Wilkinson, polis ekiplerinin dakikalarca sirenlerini açarak bölgedeki halka yaklaşan tehlikeyi haber verdiklerini söyledi.

Wilkinson, ‘‘Açıkçası zamanlama kritikti. Tren Devonport'a doğru gidiyordu ve bölge sakinlerine trenin o yöne doğru ilerlediğini bildirmek gerekiyordu. Ne yazık ki, yolda yürüyen iki yaya yaralandı.’’ dedi.

Vagonlardan fırlayan parçaların isabet ettiği, bir kadın iki kişinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.

Trenin neden kontrolden çıktığını henüz bilmediklerini ve kapsamlı bir araştırma yapacaklarını belirten TasRail Genel Müdürü Steve Dietrich, ‘‘Bu ilk defa oldu ama gelecekte meydana gelebilecek böyle bir oluşumun önüne geçebilmek için yeterli önlemlerin alındığından emin olmalıyız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Otomatik tren Tazmanya

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