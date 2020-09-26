Kontrolden çıkan kamyon 100 metre sürüklenip bariyerlere çarptı: 1 ölü

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü sürüklenerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan şoför olay yerinde can verdi.

Kaza, saat 07.30 sularında Bursa - Ankara otobanı Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HJ 9336 plakalı, Muhammet Akif İncel’in (50) kullandığı kamyon Dereçavuş mevkisinde virajlı yola geldiğinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Muhammet Akif İncel önce 100 metre sürüklenerek daha sonra bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonun içerisine sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza sonrası polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen çıkartılan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

