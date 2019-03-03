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Kontrolden çıkan kamyon, kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 22:24 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kayalara çarpması sonucu sürücü Kemal Şahin öldü, yanındaki Yasin Arık ise yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyon, kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kayalara çarpması sonucu sürücü Kemal Şahin öldü, yanındaki Yasin Arık ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Meşelik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Şahin yönetimindeki 33 NCV 54 plakalı kamyon, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Şahin ile yanındaki Yasin Arık yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücü Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Arık’ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kontrolden çıkan kamyon, kayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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