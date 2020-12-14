HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan kamyon okul bahçesine uçtu

Kontrolden çıkan kamyon okul bahçesine uçtu

14.12.2020 21:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta kontrolden çıkan kum yüklü kamyon okulun bahçesine uçtu.

Zonguldak’ta kontrolden çıkan kum yüklü kamyon okulun bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza İnağzı Mahallesi TOKİ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametinden Çatalağzı istikametine giden 67 ABT 318 plakalı kum yüklü kamyon rampadan çıkarken kayarak okulun bahçesine uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararıErdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

Çukur setinde skandal! Bir kamyon insanı maskesiz mesafesiz taşıdılar...

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

14 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! 4 günlük yılbaşı kısıtlaması kararı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

İzmir'de istinat duvarının yıkıldığı anlar kamerada

Onlarca araç altında kaldı! İşte o anlar

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.