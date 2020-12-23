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Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

23.12.2020 20:17 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Ereğli-Alaplı yolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 18.30 sularında Ereğli-Alaplı yolu Tersaneler mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak Ereğli-Alaplı yolunda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sularında Ereğli-Alaplı yolu Tersaneler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Umut D. (22) idaresindeki 67 AAG 998 plakalı Fiat marka Fiorino model hafif ticari kamyonet sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü için vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücü Umut D.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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