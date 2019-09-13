Kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü

Trabzon'da kontrolden çıkan araç dere yatağına düştü.
Ortahisar ilçesi Zafanoz Caddesinde Ayşegül A. yönetimindeki 61 VS 544 plakalı kamyonet, virajı alamayıp yaklaşık 4 metre yükseklikten dere yatağına düşerek, ters döndü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan Ayşegül A, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Araç, dereden vinç yardımıyla çıkarıldı.
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