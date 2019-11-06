HABER

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

Konya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu giyim mağazasının camından içeriye girdi.

Olay, 30 Ekim Cuma günü merkez Karatay ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi’nden Adana Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan minibüsün sürücüsü, cadde üzerindeki kasiste yavaşlayan araçları fark etmesi üzerine ani fren yaptı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü cadde üzerindeki Necip Coşkun’a ait giyim dükkanına girdi. Kaza sırasında dükkandaki müşteriler ile sürücü ve minibüsteki çocuk yara almadan kurtuldu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonetin ani fren sonrası önce kaldırıma ardından iş yerinin camına çarparak içeri girdiği görülüyor.

İş yeri sahibi Coşkun, kazanın yağan yağmur nedeniyle olduğunu ifade ederek, "Olay günü hava yağmurluydu. Minibüsle geliyor ağabeyimiz. Şurada kasis var burada bir aracın yavaşladığını görünce fren yapmış fren yapınca minibüsün arkası kayıyor, arkası kayınca otomatik kaldırma çıkıyor. Kaldırma çıkınca paniklemiş olduğu gibi geldi dükkana girdi. Biz üç personeliz o sırada üçümüz de müşteriye bakıyorduk. İçeride cama yakın bir müşteri ve onun çocuğu vardı arabanın geldiğini görünce önce içeri kaçıyor ardından araba içeri girince çocuk tekrar dışarı kaçıyor. Biz bu tür kazaları televizyonda görürdük, gülerdik, başımıza geldi şaşırdık. Allah’tan yaralanan olmadı" dedi.

(İHA)

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
CHP: 'Çavuşoğlu'nun Sessizliği Ülke İtibarını Zedeliyor'CHP: 'Çavuşoğlu'nun Sessizliği Ülke İtibarını Zedeliyor'
Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar ettiÜniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya kamyonet Kaza

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması

Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme: Belirlenemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.