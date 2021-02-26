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Kontrolden çıkan kamyonet uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı

26.02.2021 21:23 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2’si yabancı uyruklu 5 kişi ağır yaralandı.Kaza, saat 18.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Gümüşkavak Mahallesi yolunda meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2’si yabancı uyruklu 5 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Gümüşkavak Mahallesi yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan H. G.’nin idaresindeki 07 HVL 92 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında bulunan M.T., F.Ö. ve Ukrayna uyruklu kadın Liudmyla Lavrenova ve Elena Harchenko ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere görüldü. Hastanelerde tedaviye alınan 5 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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