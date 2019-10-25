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Kontrolden çıkan kamyonet yan devrildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 08:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çarparak yan devrildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çarparak yan devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 KE 407 plakalı kamyonet, Karşıyaka yönünden Bayraklı yönüne giderken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Kamyonet refüje çarparak yan devrildi. Kazada sürücü şans eseri yara almazken, kamyonette sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredekilerin yaptığı müdahale ile sürücücü araçtan çıkartıldı. Kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanırken, kamyonetin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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