KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - SARIYER'de kontrolden çıkan minibüs devrilerek, servis minibüsüne ve bir otomobile çarptı. Kazada devrilen minibüsün sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 02.15 sıralarında Ferahevler Mahallesi Muhtar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı şekilde Tarabya istikametine giden Erkan Demir, 34 LAV 714 plakalı minibüsüyle aynı yolda ilerleyen Ali Fuat Ayder'in kullandığı 34 BNG 85 plakalı otomobile arkadan çarpmak için direksiyonu kırdı. Bu sırada gece saatlerinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir anda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, kaldırıma çarpıp devrilerek önce park halindeki 34 CHH 46 plakalı minibüse sonra da bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MİNİBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Devrilen minibüsün sürücüsü Erkan Demir, kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, Demir çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Servis minibüsünün o saatte boş olması olası bir faciayı önledi. Devrilen minibüs ve çarptığı araçlarda masar meydana geldi.

Demir, havanın soğuk olması nedeniyle bir eve alınarak burada ambulans bekledi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Demir, ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Devrilen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

