Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeki minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şamlar Mahallesi yolu evsel atık toplama merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.G. (49) yönetimindeki 42 ZE 654 plakalı minibüs, şehir merkezi istikametine seyir halindeyken şarampole devrilerek yan yattı. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı şoför mahallinden çıkarılarak ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

