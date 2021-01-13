HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı

Kontrolden çıkan minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yolda yan yattı

13.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi yan yolda ilerleyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı.

Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi yan yolda ilerleyen bir ticari minibüs kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıkıp çitleri ve direği devirdi, ardından yola devrilerek yan yattı. Minibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca gişeler mevkisi güney yan yolda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Fethi Sümer kontrolündeki Ford marka kapalı kasa ticari minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp yolun kenarındaki çitleri ve direği deviren minibüs ardından yan yatarak yola devrildi. Yan yatan minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı araç içerisinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Fethi Sümer, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Yan yatan minibüs çekici ile devrildiği yerden kaldırılarak götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Can Ataklı hakim karşısına çıktıCan Ataklı hakim karşısına çıktı
Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Olay paylaşım! Kar üzerinde...

Olay paylaşım! Kar üzerinde...

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

"Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı" diyen sapığın davasında yeni gelişme

"Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı" diyen sapığın davasında yeni gelişme

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur ittifakı mesajı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Cumhur ittifakı açıklaması

Sarma sigara cezası 2021... Sarma sigara (tütün) içmenin ve satmanın cezası ne kadar oldu?

Sarma sigara cezası satmanın ve içmenin cezası ne kadar?

Sakarya'daki kan donduran olayda yeni gelişme! Bir çantada daha ceset parçaları bulundu

Kan donduran gelişme! Bir çantada daha ceset parçaları bulundu

Gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı

Can Ataklı hakim karşısına çıktı

Amasya Valiliği, Yeşilırmak’ta balık tutulmasını yasakladı

Valilik duyurdu: Balık tutmak yasaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.