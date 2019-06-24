HABER

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 02:08 | Son Güncelleme

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan minibüsün araçta sıkışan sürücüsü öldü, beraberinde bulunan 6 yolcu ise yaralandı.

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan minibüsün araçta sıkışan sürücüsü öldü, beraberinde bulunan 6 yolcu ise yaralandı. Feci kazada minibüs hurdaya dönerken, sıkışan sürücüsü ise bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 23.45 sıralarında Isparta - Eğirdir Karayolu üzeri Sanayi Mahallesi 104.Cadde üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Eğirdir istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Mehmet Özdemir yönetimindeki 32 YP 560 plakalı minibüs, Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Mehmet Özdemir, bulunduğu yerde sıkışarak feci şekilde can verdi.
Feci kazada, aynı araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. - H.Ü. - E. Ü. - A.Y. - B.Ö. ve H.Ö. isimli 6 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri yaralılara müdahale ederken, araçta sıkışan sürücünün ise öldüğünü belirledi.
Yaralılar, kaza mahalline gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücünün cenazesi ise, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol 1 saati aşkın süre ile kısmen trafiğe kapalı kalırken, gerekli çalışmalar sonrasında tekrar eski haline döndürüldü.
Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Balayında eğlence çıkışı gerginlik

Balayında eğlence çıkışı gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Seçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

Seçimin ardından Melih Gökçek'ten İmamoğlu mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.