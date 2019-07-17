HABER

Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

SİNOP'ta kontrolden çıkan minibüs, zemin katın balkonu ile yol arasına sıkışarak askıda kaldı.

Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta kontrolden çıkan minibüs, zemin katın balkonu ile yol arasına sıkışarak askıda kaldı. Boşluğa düşmekten kurtulan minibüsün sürücüsü Hasret Kurubaş (25) yaralandı.
Kaza, saat 10:00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Üveyik Sokak'ta meydana geldi. Hasret Kurubaş'ın kullandığı 57 AJ 772 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp önce park halindeki 57 AAD 764 plakalı kamyonete çarptı, ardından da zemin katın balkonu ile yol arasına sıkışarak askıda kaldı. Boşluğa düşmekten kurtulan minibüsün sürücüsü Kurubaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurubaş'ın tedavisi sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştıKontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
Rus turist denizde boğulduRus turist denizde boğuldu
PKK, bebek ve çocuk katletmeye devam ediyorPKK, bebek ve çocuk katletmeye devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşının iş yerine uğrayınca dolandırılmaktan kurtuldu

Arkadaşının iş yerine uğrayınca dolandırılmaktan kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.