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Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı, sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

Şişli’de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı.

Şişli’de kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada motosikletten fırlayan sürücü yaralandı.
Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametine bağlanan köprülü kavşağın üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan Mehmet isimli şahıs, 34 BLH 654 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çaparken, sürücü ise motordan düşerek kafasını bariyerlere çarptı. Sürücüyü yerde gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sağlık ekipleri, yaralıyı Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Başından yaralanan sürücünün sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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