Kontrolden çıkan motosiklet ışıklarda bekleyen araçlara çarptı

Olay, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy varyant altında dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Dönüş yapmak için varyanta yönelen otomobil sürücüsü M. D. ile motosiklet sürücüsü R. A., ışıklarda beklemeye başladı.

IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

Bu sırada, arkadan gelen S. K.'nın kullandığı motosiklet hız ve yağış yüzünden kontrolden çıkarak, önce ışıklarda bekleyen motosiklete, ardından da otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından motosikletiyle birlikte yolun karşısına sürüklenen S. K., kaldırıma çarparak durabildi.

Ağır şekilde yaralanan S. K., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S. K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer motosiklet sürücüsü R. A. ise kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(DHA)

