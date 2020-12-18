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Kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarparak durabildi, sürücü yaralandı

18.12.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de kontrolden çıkan bir motosiklet, park halindeki araca çarparak durabilirken kazada sürücü hafif yaralandı.Kaza, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi’nde meydana geldi.

Eskişehir’de kontrolden çıkan bir motosiklet, park halindeki araca çarparak durabilirken kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi’nde meydana geldi. Kullandığı 34 YC 6637 plakalı motosikletle seyir halinde olan sürücü S.O., önüne aniden çıkan araca çarpmamak için frenle birlikte ani hamle yapınca aracının kontrolünü kaybetti. Yan yatıp sürüklenmeye başlayan motosiklet, park halindeki bir aracın tekerine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücüyü iç kanama şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü S.O., ifadesinde, önüne aniden bir araç çıktığını ve buna reaksiyon vermek isterken kazanın gerçekleştiğini söyledi.

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