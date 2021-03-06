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Kontrolden çıkan otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi

06.03.2021 00:32 | Son Güncelleme:
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Antalya’da otomobil ile çarpışan Büyükşehir Belediyesi denetimli halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi.

Antalya’da otomobil ile çarpışan Büyükşehir Belediyesi denetimli halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Otobüsün boş olması faciayı önlerken kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası mahalleli sokağa dökülürken olayı anlatan bir vatandaş “Otobüs park halindeki otomobile çarpmasa belki de binaya girecekti” dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Mutlu idaresindeki 07 AU 0009 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi denetimli halk otobüsü 1550 Sokak üzerinde seyir halindeyken 1596 Sokak üzerinden gelen Renault marka 07 EEA 17 plakalı otomobil ile sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yaklaşık 15 metre ileriye savruldu. Kontrolden çıkan belediye otobüsü önce park halindeki 32 AT 524 plakalı Honda marka araca çarptı, ardından bir sitenin bahçesine girdi. Kazada, 07 EEA 17 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 32 yaşındaki sürücü Gökhan Damcı ve kardeşi Bünyamin Damcı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Damcı kardeşler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikesi bulunmazken olayın yaşandığı mahallenin sakinleri, bölgede sürekli trafik kazası meydana geldiğini belirterek tepki gösterdi.

“Şuan olayın şokundayım”
Otomobille çarpışan otobüsün şoförü Ramazan Mutlu, “Ben aşağıdan durağa geliyordum. O arkadaşta sağ taraftan geliyordu sonra çarpıştık. Otomobil süratliydi beni görünce de yolun ortasında durdu. Şuan olayın şokundayım. Birden bire karşıma çıktı. Ben mesaimi bitirmiş depolama alanına doğru gidiyordum” dedi.

“Otobüs otomobille çarpışınca biz deprem oldu sandık”
Otobüsün çarpmasıyla, otomobili hasar gören Metin Köklü, “Burada geldiğimizden beri 6’ncı kaza oldu. Geçen haftada kaza olmuştu. Burada bulunan kasisler kaldırıldıktan sonra kazalar arttı. Otomobilimizi buraya koyduktan hemen sonra sonra oldu. Allah’tan içinde kimse yoktu. Otobüs otomobille çarpışınca biz deprem oldu sandık. Korkunç bir ses vardı. Ucuz atlattık” diye konuştu.

“Çok şükür ölü yok”
Babasıyla beraber kaza sonrası aşağıya inen vatandaş Tuna Köklü, “Belediye otobüsüyle otomobil cadde kesişimin de kaza yaptı. Otobüs otomobile çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve benim otomobilime vurdu. Oradan da otobüs binanın bahçesine girdi. Çok şükür ölü yok ama 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.

“Otobüs park halindeki otomobile çarpmasa belki de binaya girecekti”
Her hafta caddede böyle bir kaza yaşandığını ifade eden vatandaş Mücahit Uyanık, “Biz burada önlem alınsın diye çok yere başvuru yaptık ancak bir sonuç alamadık. Otobüs park halindeki otomobile çarpmasa belki de binaya girecekti. İçerideki insanlar da öldürebilirdi. Belki de bu bir engel oldu. Otobüsün boş olması büyük bir facianın önüne geçmesine sebep oldu. Belki de onlarca insan ölecekti” şeklinde konuştu.

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