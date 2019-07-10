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Kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 21:34 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtu

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, krtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp, karayoluna taşınarak hastaneye götürüldü.
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında kırsal Eskin Mahallesi yakınında meydana geldi. Ramazan Yörük idaresindeki 43 KU 852 plakalı otomobil, Eskin Mahallesi yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı, daha sonra da yaklaşık 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri, Yörük'ü araçtan çıkartıp, karayoluna taşıdı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Yörük, ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ramazan Yörük'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtuKontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtuKontrolden çıkan otomobil 100 metrelik şarampole uçtu

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