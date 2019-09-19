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Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyir eden araçla birlikte 11 araca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyir eden araçla birlikte 11 araca çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 ABH 633 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce önünde seyir eden lüks araca ardından park halindeki 10 araca çarptı. Akıl almaz kazada otomobil sürücüsü ile lüks araç sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, kazada çıkan sesleri duyarak aşağı inen park halindeki otomobillerin sahipleri ise büyük bir şok yaşadı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı

Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı

Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı

Kontrolden çıkan otomobil 11 araca birden çarptı

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