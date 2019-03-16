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Kontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 07:19 | Son Güncelleme

 ANKARA'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, önce ağaca ardından ters yöne girerek park halindeki 4 araca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptı

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, önce ağaca ardından ters yöne girerek park halindeki 4 araca çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Kaza, gece saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Onur Y. (26) idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, Fatih Caddesi'nden Nuri Pamir Caddesi'ne doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, ters yöne girerek park halindeki 4 otomobile çarpıp durdu. Sürücü Onur Y. kazada yaralanmazken, 5 araçta hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü Onur Y., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptıKontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptıKontrolden çıkan otomobil 4 araca çarptı

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