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Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarptı: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Eskişehir'de 15 kişinin hafif yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin 5 araca çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Onur Mercan idaresindeki 34 BIC 066 plakalı otomobil, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı Tıp Fakültesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarptı.

Kazada hafif yaralanan 15 kişiye, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunan bir yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir otomobil trafik kazası

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