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  4. Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp ters döndü: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp ters döndü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarpan otomobil ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Ovacık karayolunda meydana geldi.

Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarpan otomobil ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Ovacık karayolunda meydana geldi. Aydın S. yönetimindeki 06 BKM 344 plakalı Honda marka otomobil, Ovacık istikametinden Karabük’e seyir halinde iken Kamışköy yakınlarında kontrolden çıkarak ağaca çarpıp ters döndü. Aydın S. araçta sıkışırken, sürücünün yardımına o sıra hasta taşıyan ambulanstaki 112 Acil Servis ekipleri yetişti. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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