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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, 3 kişi yaralandı.Kaza Süpürtü yolunda meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, 3 kişi yaralandı.
Kaza Süpürtü yolunda meydana geldi. Yusuf G. idaresindeki 16 F 2497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki tarlanın içerisinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Yusuf G. ile babası Halil G. ve annesi Ayşe G. yaralandı. 3 yaralı haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

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Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı Otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı 
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