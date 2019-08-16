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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

KAHRAMAMARAŞ'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü Necati K.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMAMARAŞ'ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü Necati K. (22) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Vadi Mahallesi Sümbüllü Caddesi'nde meydana geldi. Necati K. yönetimindeki 01 EC 680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Necati K. araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Necati K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Necati K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralıKontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

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