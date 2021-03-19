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  4. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

19.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araçta 4 kişi yaralandı.
Kaza, Akşam saatlerinde Alaplı Belediye Plaj mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametinden Alaplı yönüne giden İrfan K. yönetimindeki 34 FV 2578 plakalı Hyundai marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje savrulan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler polisi ve ambulansı ararken araçta sıkışan yaralılar için itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen Alaplı ve Akçakoca itfaiye ekipleri sürücü İrfan K. ve araç içerisinde bulunan Zuhal K., Mustafa K., Şekip Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkardı.
Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre ileriye savrulan aracın bagaj bölümündeki eşyalar vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine teslim edildi. Hurda haline gelen otomobil otoparka çektirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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