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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğini devirdi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 09:22 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Sahil Yolu Bakırköy istikametinde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirdi.

Zeytinburnu Sahil Yolu Bakırköy istikametinde kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğini devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sularında Zeytinburnu Sahil Yolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram namazından çıkan 34 BB 9458 plakalı panelvan aracıyla seyir halinde olan Ç.G., viraj alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğini devirdi ardından refüje çarptı. Kazada sürücü Ç.G., yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışarak yaralanan şahsı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı sağlık ekiplerince Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra ekipler, kaza yerinde kumla ve temizlik çalışması yaptı. Aracın kaldırılmasıyla bir süre kapalı olan yol tekrar trafiğe açıldı.

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