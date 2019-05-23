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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma lambasına çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

Denizli-İzmir karayolunda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma lambalarına çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma lambasına çarparak durabildi

Denizli-İzmir karayolunda kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki aydınlatma lambalarına çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Denizli-İzmir karayolu Bozburun kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Barış Y. İdaresindeki 20 GC 866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldün çıktı. Savrulan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma lambasının direğine çarparak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Ömer Ö. ve Mert K.’yı sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma lambasına çarparak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma lambasına çarparak durabildi

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