Kontrolden çıkan otomobil balkona çarptı: 2 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkarak bir apartmanın balkonuna çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Koçkıran'ın kullandığı 77 EL 627 plakalı otomobil, Esenköy beldesi Yalova Caddesi'nde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bir binanın birinci katının balkonuna çarptı.
Kazada, sürücü Koçkıran ile araçtaki Gökhan Doğan yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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