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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

22.11.2020 13:06 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Boğazkale kavşağında meydana geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Boğazkale kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Dinçer S. (54) yönetimindeki 10 CAR 94 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Serkan S. (23) ve Sultan S. (43) sıkıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri araçtaki yaralıları uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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