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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:05 | Son Güncelleme

Bayrampaşa O-3 Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

Bayrampaşa O-3 Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanındaki kadın yolcu hafif yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sularında Bayrampaşa O-3 Otoyolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyir halinde olan Gökhan Yavuz idaresindeki 34 BVH 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobil bariyerleri yaklaşık 5 metre boyunca parçaladı.
Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanındaki ismi henüz belirlenemeyen kadın yolcu ise hafif yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten sağladı.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, araç ve bariyer parçaları belediyenin temizlik ekiplerince kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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