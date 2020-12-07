HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

07.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp önce otopark alanındaki iki yayaya, ardından da park halindeki bir araca çarparak durabildi.

İzmir’in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp önce otopark alanındaki iki yayaya, ardından da park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yayalardan biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. İddialara göre A.E. isimli sürücü, 09 SK 177 plakalı otomobiliyle Konak yönüne doğru seyrederken önüne bir yaya çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ardından da tramvay yolunun yanındaki bariyerleri yıkıp yolun alt kısmında yer alan otoparka girdi. Otomobil, otopark yolunda yürüyen iki kadın yayaya çarptıktan sonra park halindeki başka bir cipe çarparak durabildi.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İki yayanın üzerinden de kimlik çıkmazken, yayalardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaya ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Araç sürücüsü A.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar koronavirüsten hayatını kaybettiEski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar koronavirüsten hayatını kaybetti
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Taha Akyol ve oğlunu dolandırdıkları iddia edilenlere 5'er yıla kadar hapis istemi

Taha Akyol'u dolandıranlara istenen ceza belli oldu

Süleyman Soylu'dan Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili asılsız paylaşımlara tepki

Soylu'dan o paylaşımlara sert tepki! 'Tutuştular'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni açıklama

Kısıtlamalarla ilgili bu soruların yanıtı merak ediliyordu! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Afyonkarahisar İhsaniye'de su fiyatlarına yüzde 50 indirim

Afyonkarahisar İhsaniye'de su fiyatlarına yüzde 50 indirim

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.