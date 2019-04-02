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Kontrolden çıkan otomobil devrildi; 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Yılmaz N.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi; 2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Yılmaz N. idaresindeki 34 TN 4385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrasında araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Zeliha N. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdehalenin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi; 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil devrildi; 2 yaralı

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