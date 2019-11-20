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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:30 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrol çıkarak devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrol çıkarak devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen kurtarma ekipleri yaralıları devrilen araçtan çıkarmak için adeta zamanla yarıştı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan G. idaresindeki 20 ABC 195 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Azat G. ve Murat G. sıkışarak yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken ekipler yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonra soruşturma başlatıldı.

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