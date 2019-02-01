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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra savrulan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Talihsiz kazada araç içerisinde sıkışan yolcuyu ise itfaiye kaza kırım ekipleri kurtardı.
Kaza, gece saat 02.15 sıralarında İstiklal Mahallesi 105. Cadde üzerindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası karşısında meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Caddesi istikametinden Karayolları Kavşağı yönüne seyreden Halil A. yönetimindeki 32 PD 940 plakalı otomobil, bilinmeyen bir şekilde sürücünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak kaza yapan otomobil metrelerce savruldu. Talihsiz kazada sürücü Halil A. ile yanında bulunan Burak Y. yaralandı. Burak Y. çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kazada sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kısa sürede kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.
Kaza sonucu, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler otomobil içerisinde alkol şişelerine rastladı. Yapılan kontrollerde ise sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak savruldu: 2 yaralı
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