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Kontrolden çıkan otomobil, düğün salonun girişine düştü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 08:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten düğün salonunun girişindeki aracın üzerine devrildi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten düğün salonunun girişindeki aracın üzerine devrildi. Kazada, 72 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Tayfun O. (25) yönetimindeki 67 TG 487 plakalı otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yoldaki düğün salonu girişinde bulunan 34 TZ 7125 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücü Tayfun O. ile aynı araçta bulunan Mücahit A. (19) yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Sinan Siner ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sinan Siner, aracı ile düğünde olan ailesini almak için geldiği sırada otomobilin kendi kullandığı aracın üzerine düştüğünü söyledi. Kazadan yaklaşık 10 dakika önce tezgahını topladığını söyleyen seyyar satıcı Zihni Gürle ise, “Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek. Kimse oturmuyordu. Tezgâhı toplamıştık. Masa sandalyede içerideydi. Düğün dağıldığı sırada olsaydı birçok insan ölebilirdi.” dedi. Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Sürücü Tayfun O.’nun hastanede yapılan kontrolünde 72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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