HABER
  4. Kontrolden çıkan otomobil dükkana girmek üzereyken son anda durdu

Kontrolden çıkan otomobil dükkana girmek üzereyken son anda durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken son adan durdu.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken son adan durdu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda meydana gelen motosiklet kazası da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz hafta Yenişafak Mahallesi 1027 Sokak üzerinde meydana geldi. Necat K., yönetimindeki 34 GB 1181 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta dönmek isterken Umut K., idaresindeki 20 V 5181 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak yön değiştiren 34 GB 1181 plakalı araç yol kenarındaki dükkana girmek üzereyken dekorasyon amaçlı konulan saksılara çarparak son anda durabildi. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, sürücü Umut K. sürücü hafif şekilde yaralandı.

Aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise 1 kişi ağır yaralandı
Kazada kontrolden çıkan otomobilin içeri girmek üzereyken son anda durduğu marketin sahibi Metehan Tunçel ise kazanın yaşandığı kavşakta sıklıkla bu tür olaylara rastlandığını söyledi. Tuncel, “Ölüm kazadan sonra dubalar kaldırıldı. Dubalar kaldırıldıktan sonra 3 kaza oldu. Her gün kaza riski ile beraberiz tümsek ve ışık olsa, biraz da sürücüler dikkatli olsa belki kazalar olmaz” diye konuştu.
Bir esnaf ise bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini ve muhakkak önlem alınması gerektiğini ifade etti.
22 Kasım 2019 tarihinde aynı kavşakta bir motosiklet ile otomobil çarpışmış ve motosiklet sürücüsü metrelerce yükseğe fırlayarak yere düşmesi sonucu ağır yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
(Özel) İstanbul’da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü(Özel) İstanbul’da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü
İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdilerİstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı (Abdülkerim Çevik kimdir, neden öldürüldü?)

Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı: Katili beğenmiyorlar

Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı

İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler

İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler

Köpek sürücünün üzerine atladı, kontrolden çıkan otomobil devrildi

Köpek sürücünün üzerine atlayınca...

Kara yoluna çıkan domuz sürüsü vatandaşları şaşırttı

Yola indiler! Vatandaş korku dolu gözlerle izledi

Otobüs bekleyen kadının cep telefonu çalındı! O anlar kamerada

Skandal olay! Kadın fark edince gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.