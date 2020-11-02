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Kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 11:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından duvara çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki bir otomobile ardından duvara çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Süleymaniye Mahallesş Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İngaz istikametinden Mimarsinan Caddesine doğru seyir halinde olan Batuhan Ç idaresindeki 16 SJ 241 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki 16 KGH 36 plakalı otomobile çarptı. Hızı kesilmeyen otomobil daha sonra bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücünün burnu bile kanamazken, araç hurdaya döndü.

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