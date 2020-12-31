Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Antalya’da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Sıdal’ın kullandığı 07 UJ 287 plakalı Doğan marka otomobil, köy meydanını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bahçe duvarı yıkılırken, otomobilin motor bölümünde büyük hasar oluştu. Çarpma sırasında başını ve göğsünü otomobilin direksiyonuna çarparak başından yaralanan otomobil sürücüsü Mevlüt Sıdal, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

