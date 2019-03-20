HABER

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 20:42 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan bir otomobil evin bahçesine uçtu.

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan bir otomobil evin bahçesine uçtu. Araçtakiler olay yerinden kaçarken, bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Kaza, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde meydana geldi. 42 V 0708 plakalı otomobil iddiaya göre kuzey çevre yolunda seyrederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen 4 kişi kaza yerinden kaçarken, evin bahçesi ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza anında evin bahçesinde kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Olay yerine gelen çekici ile kazalı otomobil evin bahçesinden çıkarılarak otoparka götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
HDP Milletvekili Sürücü'ye 1 yıl 8 ay hapis cezasıHDP Milletvekili Sürücü'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası
Suriye'deki nevruz kutlamaları nedeniyle sınır güvenliği arttırıldıSuriye'deki nevruz kutlamaları nedeniyle sınır güvenliği arttırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İşte Milli Takım'ın 11'i! Büyük sürpriz...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.