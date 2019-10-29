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Kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 21:07 | Son Güncelleme

Hatay’ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı.

Hatay’ın Defne ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antakya-Yayladağı Çevreyolu Subaşı mevkiinde seyir halinde olan Sinan G. (27) hakimiyetindeki 31 AL 505 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 31 ABN 925 plakalı otomobile arkadan, 34 TS 6520 plakalı otomobile ise yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle 31 AL 505 takla atarak durabilirken, 31 ABN 925 plakalı otomobilde sağ refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı.
Kazada 31 ABN 925 plakalı otomobilin sürücüsü Cemile Özturan ile 34 TS 6520 plakalı otomobilde bulunan Miyase Yıldız yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılırken, hasar gören otomobillerin kaldırılmasının ardından tek şeride düşen çevreyolu trafiği tekrar normale döndü.

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