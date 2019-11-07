HABER

Kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:08 | Son Güncelleme

Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten Filyos Çayı’na uçtu.

Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten Filyos Çayı’na uçtu. Kazada suyun içinde yan duran otomobildeki yaşlı karı koca boğulmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan Cemal Topçu (68) yönetimindeki 37 UA 066 plakalı otomobil Melisa köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Filyos Çayı’na uçtu. Suyun içinde yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan eşi Gülseda Topçu (65) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede varan ekiplerin yardımı ile suyun içinde yan vaziyette duran otomobilin içinde bulunan yaşlı çift kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Resulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyorResulayn'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor
Avcılar'da doktor meslektaşını tabancayla vurmaya böyle gittiAvcılar'da doktor meslektaşını tabancayla vurmaya böyle gitti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

4 kardeşin ölümü sonrası BEDAŞ ve CK Boğaziçi'ne soruşturma!

Son dakika! Bakan Akar: YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

Akar: YPG/PKK terör örgütü bölgeden çekilmedi

Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.