Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir iş yerine daldı. İş yerinin kapalı olması muhtemel faciayı önledi.

Olay sabah 08.00 sıralarında Kırıkkale’de Çalılıöz Mahallesi’nde meydana geldi. 06 VOU 43 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü Hatice U. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak üzerinde bulunan bir iş yerine daldı. Çarpmanın etkisiyle hem araçta hem de iş yerinde ciddi hasar oluştuğu gözlendi. Kazanın iş yerinin kapalı olduğu saatte meydana gelmesi olası facianın önüne geçti.

Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

