HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kontrolden çıkan otomobil kabus yaşattı! Araçla duvar arasında sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil kabus yaşattı! Araçla duvar arasında sıkıştı

23.08.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobille çarpıştıktan sonra kontrol çıkan hafif ticari araç, kaldırımda oturan 71 yaşındaki adama çarptı. Ardından iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Yaşlı adam kazada hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis, sürücünün peşinde.

Kontrolden çıkan otomobil kabus yaşattı! Araçla duvar arasında sıkıştı

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nden Emirsultan Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nde oğlunun işyerinin önündeki kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e çarptı, ardından da iş yerinin vitrinine çarptı.

YARDIMA KOŞTULAR

Kazayı gören komşuları, Yalçıner'in bir yandan yardımına koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Muhlis Yalçıner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhlis Yalçıner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ölüm

POLİS ZANLININ PEŞİNDE

Öte yandan, Polis ekipleri de başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçıner'e çarpan aracın sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere Emek Polis Merkezi'ne götürülürken polis, kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sahilde adım atacak yer kalmadıÜnlü sahilde adım atacak yer kalmadı
PARTNERGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmışGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmış
Düğün sonrası 33 kişi hastaneye kaldırıldıDüğün sonrası 33 kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

Acil servis savaş alanına döndü! "Çocuğun kolunu acıttı"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Milletvekili Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

Dışişleri'nden 'iltica başvuru merkezi' haberlerine yalanlama

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İnce'ye yanıt: Kim olduğumu sormuşsunuz, hatırlatayım...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.