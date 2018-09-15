Kontrolden çıkan otomobil kafeye girdi: 5 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, kafeye girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Taha S. yönetimindeki 01 EVU 52 plakalı otomobil, Türkembaşı Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir kafeye girdi.
Kazada kafede oturan Sibel Tan, Dilek Küçükçe, Melika Kahyalar, Uras Mustafa Kahyalar ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, Tan ile Küçükçe'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza iş yerinin kameralarına da yansıdı.
ABD bir skandal karara daha imza attı! Filistinlilere yapılan son yardımlar da durduruluyor!
İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı
Şişli'de dehşet anları! 20 saniyede bitirdiler
ABD'den Türk vatandaşlarına ayrımcılık! Havalimanında damgalıyorlar
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum