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Kontrolden çıkan otomobil kafeye girdi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 22:32 | Son Güncelleme

Adana'da meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, kafeye girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Taha S. yönetimindeki 01 EVU 52 plakalı otomobil, Türkembaşı Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir kafeye girdi.

Kazada kafede oturan Sibel Tan, Dilek Küçükçe, Melika Kahyalar, Uras Mustafa Kahyalar ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken, Tan ile Küçükçe'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza iş yerinin kameralarına da yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
adana çukurova ilçesi

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