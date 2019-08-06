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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Karasu ilçesi Yeni Mahalle İstanbul Caddesi Karasu-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Karasu ilçesi Yeni Mahalle İstanbul Caddesi Karasu-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 HP 6904 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen 67 FA 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan E.A.B., B.E., Ş.M.D. ve B.A. isimli 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahale sonrasında kazada yaralanan 4 kişi Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.A.B., B.E., ve B.A. ise buradaki yapılan ilk tedavilerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı: 4 yaralı

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