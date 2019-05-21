Kontrolden çıkan otomobil miksere çarptı: 2 polis öldü

Tokat-Artova yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil çimento mikseriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 polis hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları Kanber Deniz (29) ve Selahattin Kaplan (27), iftardan sonra arkadaşlarıyla birlikte Tokat il merkezine yola çıktı. Artova’ya bağlı Taşpınar köyü yol ayrımında kontrolden çıkan polis memuru Kanber Deniz idaresindeki 19 TU 350 plakalı otomobil karşı şeritten gelen Emin Adıgüzel (35) yönetimindeki 19 UP 022 plakalı çimento mikseri ile kafa kafaya çarpıştı. Gerçekleşen kazada otomobilde bulunan polis memurları olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil içerisindeki Y.A. ve E.O. ağır yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan da olay yerine gelerek bilgi alırken, gerçekleşen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan 2 polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat’a gelirken otomobilleri tırla çarpışıyor. Maalesef ikisi Hakk’ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun. 2 de kızımız yaralı, onlar da hastaneye intikal ettirildi. Onlara da tıbbi müdahale yapılıyor" diye konuştu.



