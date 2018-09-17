Kontrolden çıkan otomobil okulun bahçesine girdi: 4 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te otomobilin okul bahçesine girmesi sonucu ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

İl girişindeki Kezer Çayı mevkisinde Volkan Karasungur (22) idaresindeki 34 ER 5652 plakalı otomobil, yol kenarındaki İsmail Fakirullah İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine girdi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Karasungur ile Şenol (33), Tuğba (23) ve İnci Alkın , olay yerine gelen 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılan Karasungur ve İnci Alkın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

